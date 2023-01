Universidad Católica obtuvo una gran victoria en Concepción ante Curicó Unido y cosecho su segundo triunfo en dos partidos jugados por el Campeonato Nacional 2023.

Sin embargo, hay otra situación que puso feliz a los hinchas de la UC, jugadores y por sobretodo al técnico Ariel Holan. Se trata del regreso de Cristián Cuevas a las canchas tras superar una lesión a los ligamentos cruzados.

El 'Cimbi' jugó algo más de 20 minutos frente a los torteros y aquello fue resaltado por el técnico argentino en conferencia de prensa. Además, el mismo Holan detalló lo que le dijo al jugador luego de vivir la dura lesión.

"Cimbi es un excelente profesional. Desde el momento que se lesionó me reía, porque circulaban versiones por ahí de que no iba a ser tomado en cuenta y desde el primer día de la lesión le dije 'Cimbi, hoy empiezas a tachar como la gente que está privada de su libertad los días que quedan y no tengo dudas que eres es el primer refuerzo del 2023'", explicó el DT.

"Como es un excelente profesional, ya trabajó duro con el cuerpo médico y después de esa cantidad de días pudo hacer su primeros 20 minutos con el descuento. Ahora hay que ir llevándolo de poco, porque después de tantos meses parado hay que agarrar ritmo de juego y fortalecerse desde todo punto de vista", agregó.

La UC ganó a los torteros y tuvo el retorno de Cuevas a las canchas | Foto: Agencia UNO

Finalmente, Holan remarcó que "todo es gran mérito de él con sus kinesiólogos y seguramente será un día de festejo, porque ese tipo de lesiones son feas en la carrera de un futbolista y gracias a Dios quedó todo eso atrás. Estoy muy feliz por eso, porque logramos que otro de los futbolistas que son muy importantes para el proyectos del club esté de vuelta con nosotros", cerró.