Universidad Católica ya planifica lo que es la temporada 2025, en donde en el conjunto de la ‘Franja’ empieza a confeccionar lo que es su plantilla para el próximo año, en la que podría tener importantes bajas por salidas claves.

Uno de esos jugadores, es el atacante Gonzalo Tapia, quien aún no renueva con el club y todo daría a indicar de que no seguirá en la UC, ya que partiría al extranjero, en la que no solamente él podría ser el que salga de la institución, algo que preocupa a Tiago Nunes.

Sobre este tema, el periodista Jorge Cubillos tuvo su espacio dentro del programa‘Todos Somos Técnicos’ en TNT Sports, en la que alertó por dos nuevas posibles salidas desde la UC, en la que primero habló de la posible partida del portero Sebastián Pérez.

“Pérez está muy cerca de llegar a Palestino, tiene contrato vigente, pero es muy probable es que vaya a Palestino, se están poniendo de acuerdo los clubes”, declaró.

Cuevas y Pérez podrían dejar a la UC | Foto: Photosport

Finalmente, Cubillos agregó otro jugador a la lista, en la que nombra a Cristián Cuevas, quien aún no responde a la oferta de renovación del club y tendría propuestas del fútbol argentino, la que podrían tentar al ‘Cimbi’ de salir.

“Hablábamos de la gran cantidad de partidos que ha jugado, no ha respondido la propuesta para continuar su contrato que le hizo ‘Cruzados’, tiene una oferta desde Argentina”, cerró.