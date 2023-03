El ex entrenador de la UC, Beñat San José habló con Deportes 13 sobre lo que fue la obtención del título en el 2018 con los 'Cruzados'

Sin duda que dentro de lo que ha sido los últimos dentro del Campeonato Nacional, uno de los equipos que más ha cosechado éxitos en el fútbol chileno ha sido la Universidad Católica, quien entre el 2018 y 2021 lideró en nuestra competición e hizo historia con lo que fue un histórico Tetracampeonato.

En lo que fue el primer título que inició esta gran racha de los ‘Cruzados’ en el 2018, el estratego de la UC en ese entonces, el español Beñat San José, conversó con Deportes 13 y reveló como se gestó esa campaña del conjunto de la ‘Franja’, en la que consideró como una temporada inolvidable y destacó la gran labor en todos los aspectos de su plantel.

“Fue una experiencia inolvidable, pero hay que recordar una cosa, después de muchos años volvió un torneo de año completo, desde hace años venía el jugador programado para jugar cinco meses y ser campeón o no. Nosotros terminamos primeros el semestre y no levantamos la copa, porque era torneo largo, entonces hubo que instruir al jugador mentalmente para tener la constancia de seguir hasta diciembre, ese era un punto a trabajar”, comenzó señalando San José.

Ahondando dentro de la competitiva plantilla que tenía la UC en ese entonces, el DT nombró a algunos de los tantos jugadores que consideró clave para mantener una fortaleza mental en el equipo ante un campeonato largo, en el que sintió que jugaba con un ambiente bastante desfavorable en varios aspectos.

San José valoriza su campeonato con la UC | Foto: Agencia Uno

“Había muchos de ellos, como Matías Dituro, Germán Lanaro, José Pedro Fuenzalida, Cristian Álvarez que era todo un capitán, Germán Voboril, Diego Buonanotte… seguro que se me olvida alguno, pero había gente de carácter y duramente un año arriba, que todo el mundo nos quiere bajar, hay tensiones que pasan”, explicó.

Si bien su estadía por el conjunto de la ‘Franja’ fue tan solo de una temporada, el estratega español consideró que su paso por Universidad Católica fue fenomenal, en la que destacó que la mezcla entre experiencia y juventud de aquel entonces fue crucial para conseguir el objetivo logrado.

“Fue muy enriquecedor para mí también, porque no fue salir campeón con una UC que invirtió mucho dinero, sino que fue tomar muchos jugadores de experiencia que fueron claves en lograr el título y en asentar a algunos jóvenes en el primer equipo”, comentó.

Finalmente, San José destacó lo que era el ambiente que se vivía en el Estadio San Carlos de Apoquindo, la que considero clave para la evolución del equipo dentro de esa temporada que coronó como campeón a la UC.

“Hubo una sensación de evolución, en un estadio mágico, donde hicimos uno de los mejores inicios y donde en el segundo semestre ya hicimos un mejor fútbol”, cerró.