Alberto "Beto" Acosta no dudó a la hora de hablar de José Pedro Fuenzalida y remarcó su importancia en Universidad Católica.

José Pedro Fuenzalida vivirá su último partido vistiendo la camiseta de Universidad Católica, situación que los hinchas del elenco universitario ven con tristeza al tener que despedir a uno de los grandes emblemas de la última decada.

Una voz autorizada para hablar del cuadro de la Franja Cruzada es Alberto "Beto" Acosta, el cual marcó 92 tantos en tan solo 105 partidos, lo que lo llevó a ser catalogado como uno de los grandes ídolos de la institución cruzada.

El ex San Lorenzo de Almagro se tomó un momento en su visita a Chile para dialogar con La Tercera sobre la importancia del "Chapa" en la escuadra que hace de local en San Carlos de Apoquindo.

Fuenzalida podría seguir su carrera en la MLS | Foto: Agencia Uno

"Para uno que conoce al Chapa, da tristeza el anuncio. Solo me queda felicitarlo por su grandiosa carrera en la UC. Me consta lo que es, no solo como jugador, sino como persona y sé lo mucho que le ha aportado a los chicos jóvenes. Es normal esto. La Católica tiene un plantel de edad avanzada y se cumplen ciclos. Fuenzalida pensó que era el momento de dar un paso al costado", partió diciendo.

"Si me pide un consejo, yo le digo que siga disfrutando del fútbol. Esto se corta y se hace complicado el día después del retiro. El Chapa tiene mucho más para dar. Él meditará la decisión, junto a su familia. A veces llega el momento de decir basta", apuntó el otrora goleador.

"Es el más ganador del club. Debe ser el gran ídolo. Pero esto no pasa tanto por los campeonatos, sino también por el manejo. Hay que ver como tratas a la gente del club y tus compañeros. Eso marca una historia y por eso, también, el Chapa es uno de los grandes de la Católica. Es grandioso", concluyó Acosta.