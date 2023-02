Brayan Rovira llegó de Colombia procedente del Atlético Nacional y, de inmediato, el mediocampista se calzó la camiseta titular en la Universidad Católica. El cafetalero conquistó en tres partidos el fútbol chileno y se transformó en titular indiscutido en el equipo de Ariel Holan. El volante tomó las riendas del equipo en compañía con Ignacio Saavedra y su juego ayuda para que los cruzados estén en lo spuestos de avanzada del torneo.

En la primera aventura internacional de Rovira, el colombiano está en llamas por el nivel que se encontró en el fútbol chileno y, sin duda, su vivencia está siendo agradable para el jugador, quien agradeció el apoyo del plantel de la UC para integrarse lo más rápido posible a la institución.

"En cuanto a la adaptación ha sido importante y todo ha sido gracias al plantel, que me ha dado toda la confianza. Ellos son todos para uno y en cuanto al fútbol, es un torneo interesante, intenso, donde siempre la disputa es todos contra todos. Eso lo hace muy atractivo", dijo.

Además, el exjugador de Deportes Tolima fue tajante en mencionar que "la verdad, es que no hay mucha diferencia. El fútbol chileno es intenso, es difícil, lo he vivido estos partidos que he podido jugar. Por ahí, hemos sentido que por momentos, equipos que buscan su idea de juego y ojalá nos podamos encontrar esos partidos, donde podamos jugar de igual a igual, con campo abierto, para jugar un fútbol propositivo. Hay aspectos muy positivos en el fútbol y eso lo hace muy importante".

Brayan Rovira está feliz con el fútbol chileno en la UC (Cruzados)

Rovira también develó más detalles sobre lo que le pide partido a partido Ariel Holan, quien ya encontró un modelo de juego y estableció que el colombiano es una pieza inamovible en el esquema, que quiere reeditar los éxitos en el fútbol chileno.

"De mi llegada, el profe ha sido muy claro en el rol que quiere que cumpla. Ya sea de 5 o sea de 8. Me pide mucha intensidad, mucho entendimiento del juego, eso es básico para lo que quiere el profe en su idea de juego. Todo marcha de la mejor manera. La confianza del profe y esa acogida del plantel me ha dado mucha confianza. Todo se ha hecho de la mejor manera", expresó.