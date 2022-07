César Pinares ya se realizó los exámenes médicos de rigor y este sábado 2 de julio fue oficializado como nuevo jugador de Universidad Católica, para así enmendar el rumbo en la segunda parte del Campeonato Nacional.

El ex jugador del Altay de Turquía firmó un contrato hasta diciembre del 2024 e intentará llevar a la UC a lo más alto de la tabla de posiciones.

El propio Pinares se tomó un momento para conversar con las redes sociales oficiales del club precordillerano, en donde mostró su felicidad por retornar donde alguna vez levantó el título del Campeonato Nacional 2019 y 2020.

"Estoy muy contento de regresar a acá, donde viví muchas alegrías. Quiero poder volver a repetir esa sensación. La decisión difícil no era. Pasa por los momentos que viví acá, el fútbol que pude conseguir y mucha gente a la que estimo sigue trabajando en el club. Son muchas cosas que hacen que yo no dudara en volver a Católica", partió diciendo el ex seleccionado nacional.

Pinares levantó tres titulos en su primer paso con la UC | Foto: Agencia Uno

"Los títulos son lo que primero vienen a la mente, esa sensación inexplicable de ganar un campeonato y de sentirte que fuiste el mejor, pero lo que fue el proceso es lo que te marca. El día a día, venir a trabajar acá y detalles con la gente que compartes. Es una sensación muy grata que quiero volver a vivir", agregó el volante.

"(Sus objetivos) Los mismos que traía la primera vez que vine acá: ayudar al equipo con mi granito de arena para conseguir los título, sabiendo que hoy está difícil, pero vamos a trabajar para llegar a conseguir el objetivo que La Católica quiere", complementó.

ver también Se refuerzan con todo: La UC hace oficial el regreso de Pinares

"Nada más que agradecer, siempre mostraron su cariño hacia mí. Ahora lo puedo devolver dentro de la cancha, muchas gracias por le cariño y el respeto. Voy a trabajar para estar en mi mejor nivel y devolver el cariño dentro de la cancha con goles, pases gol y con muchas alegrías", cerró Pinares.