Universidad Católica ya vive lo que será una nueva edición del Clásico Universitario, en el que los dirigidos por Ariel Holan buscarán dejar atrás las semanas complejas que han tenido que atravesar por los malos resultados y ante la Universidad de Chile buscarán volver a la senda del triunfo, la cual los mantenga en la parte alta del torneo.

Sobre el presente de la UC, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para hacer un análisis del equipo de Ariel Holan, en la que recalca que hoy en día el equipo no tiene un estilo claro de juego el cual le permita crear peligro en el área contrario, haciendo un abuso constante a los pelotazos.

“Católica en los últimos 20 metros no tiene ningún jugador de pie fino que pueda romper líneas. Y termina tirando pelotazos frontales y de los costados en forma tremenda. Claro, tiene buenos cabeceadores. Cuando tenés un tiro de esquina, va bastante gente. Pero cuando no tenés el tiro de esquina, tenés una sola opción, que es Zampedri. Si está Di Santo, también es una buena opción. Pero está tirando demasiados pelotazos, es como que no tiene la idea clara de cómo llegar al arco rival cuando hay pocos espacios”, partió declarando Borghi.

Para el ‘Bichi’ hoy en día el conjunto dirigido por Holan ha sufrido una involución en esta temporada, en la que ejemplifica esto por el desbalance que existe dentro del equipo a la hora de atacar, en la que hoy en día por la zona derecha del equipo, no hay cualidades importantes para poder dañar a los rivales.

La UC quiere volver a los triunfos | Foto: Photosport

“El año pasado el tándem que había era por el lado derecho, Isla, Fuenzalida y Pinares. Hoy, Católica casi por el lado derecho no ataca. Está todo cargado sobre lo que es Mena, Cuevas, por ese lado. Por el lado derecho no está teniendo ataques. La única que me acuerdo de los últimos dos partidos que hice yo, a menos de Católica, fue un remate que tuvo Isla con Colo-Colo. Centro de Mena, remate de volea de Isla”, declaró en TNT Sports.

Finalmente, Borghi habló sobre lo que ha sido el desempeño de Mauricio Isla, en la que declara que no está siendo bien utilizado dentro del equipo y además, el ‘Bichi’ lanzó un palo a la UC, en la que indica que las salidas de jugadores experimentados como José Pedro Fuenzalida y Luciano Aued siguen penando dentro del equipo.

“Isla para mí es un jugador que siempre atacó mejor de lo que defendió. Y hoy no está atacando. Entonces, para mí ese lado de la cancha está siendo desperdiciado. Se te fue Aued y perdiste estabilidad en el medio, se te fue Fuenzalida y perdiste la banda derecha. Entonces a veces los jugadores, más que medirlo por la edad, hay que medirlo por el rendimiento que tienen en la cancha”, cerró.