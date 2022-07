Universidad Católia estár armando un plantel más que fuerte para encarar el segundo semestre. Este miércoles presentó a Gary Kagelmacher y podría existir una nueva incoporación según lo dicho por José María Buljubasich e ir por una remontada tal como el 2021 para quedarse con el título.

Sin embargo aquello se ve lejos aún, pues en este momento se encuentra a 11 unidades de Colo Colo que es el líder, pero la UC mantiene un partido pendiente con Unión Española y ahora debe obtener un triunfo ante Curicó Unido este fin de semana para poder seguir con esa ilusión.

Pero Holan ha perdido algunos elementos en este mercado de invierno. Ya partieron Diego Buonanotte, también lo hizo Diego Valencia y ahora podría ver la salida de uno de sus grandes y jóvenes figuras como lo es Marcelino Núñez.

Según Coke Hevia, habría un club español que estaría interesado en el selección nacional y en este momento estaría avanzando aquello. Se trataría del Elche, quien habría puesto sus ojos por el canterano cruzado.

"Según información de esta mañana (miércoles) y que de hecho me la contaron, es que el Elche avanza por Marcelino Núñez y en el avanzar no tengo cifras, pero es el momento justo. Avanza el interés, no hay ninguna oferta formal sobre la mesa", sostuvo el periodista en Pauta de Juego.

El volante estaría siendo del interés del Elche | Foto: Agencia UNO

De momento, desde Universidad Católica no se han pronunciado con respecto a esta situación y si con los días se revela nueva información.