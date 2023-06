El cuadro del Elche descendió a la Segunda División del fútbol español tras finalizar en el último puesto en La Liga con 25 puntos, en una campaña que en lo general, fue mala.

Pero tras estar siempre en el último puesto y de haber tenido seis entrenadores entre oficiales e interinos, el último de ellos dejó una muy buena impresión y en los últimos doce partidos, consiguió casi la mitad de los puntos que se habían obtenido en 26 cotejos.

Mérito de Sebastián Beccacece. El ex entrenador de Universidad de Chile asumió un duro desafío, porque salvar a los ilicitanos era una verdadera proeza y que desde luego, no se pudo lograr, pero las sensaciones y visión a futuro, permite creer que las últimas cinco fechas donde no se perdió, se puede prorrogar a la próxima temporada y conseguir velozmente, el retorno a la división de oro del fútbol ibérico.

Buenas victorias ante Rayo Vallecano, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao, permiten vislumbrar que de la mano del ex ayudante de Jorge Sampaoli, todo puede ser mejor en la próxima temporada.

Así fue la recepción a Beccacece en las redes sociales del club español (Twitter Elche)

En el equipo del Elche, también milita el chileno Enzo Roco de una muy irregular campaña, pero que Beccacece lo conoce muy bien. A su vez, el defensor argentino Lautaro Blanco, reconoció a un medio español que la campaña fue mala, pero que hubo una mejora tras la llegada del ex técnico de Defensa y Justicia.

“Cuando llegó él ya era muy difícil permanecer en Primera, porque el equipo estaba muy abajo, pero el grupo se mantuvo firme hasta el final”, sostuvo Blanco dando a entender que creen firmemente en el trabajo de Becca, ¿Mantendrá el nivel de las últimas fechas durante la próxima temporada? Existe mucha convicción en aquello.