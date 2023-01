El periodista aseguró que Universidad Católica que no ha hecho una oferta formal por el volante que ha estado en carpeta de refuerzos en este mercado de pases.

Coke Hevia revela que la UC no ha realizado oferta formal por un anhelado jugador

Universidad Católica tiene hasta el próximo 8 de febrero para incoporar un último refuerzo a su plantel y así darlo por cerrado para la temporada 2023. Ariel Holan espera por ese volante para que haga dupla con Ignacio Saavedra en el mediocampo, pero las alternativas se han ido tachando con el correr de los días.

Ahora, todo parece indicar que la única opción de la UC es la de Yoshimar Yotún. El seleccionado peruano es el futbolista que querrían en la precordillera, pero la negociación no está fácil, pues el mediocampista pertenece a Sporting Cristal y extendió su contrato.

Sin embargo, según reveló Jorge "Coke" Hevia, los Cruzados no han realizado una oferta por el ex Cruz Azul y que incluso en la Franja estarían viendo otras alternativas, ambas argentinas.

"La información que tengo, no estoy diciendo que no va a llegar, la información que tengo es que no hay ofrecimiento formal por Yotún. La Católica va por un argentino, con embargo lo tengo como opción A. Difícil, difícil y después tanto Yotún como otro argentino están en un escalafón más atrás", sostuvo el periodista en Pauta de Juego.

"Y me calza, porque los otros dos nombres son muchos más dinámicos que Yotún. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan difícil? Es que los otros dos son de edad intermedia y a ser de edad intermedia no tenemos capacidad de negociar en Chile", sentenció.

El volante es un deseo de la UC | Foto: Agencia UNO

De momento queda esperar cuál será el final de las negociaciones entre la UC y el jugador peruano de 32 años.