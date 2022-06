Universidad Católica recibe a Unión San Felipe por la vuelta de la tercera ronda de Copa Chile. El conjunto entrenado por Ariel Holan busca meterse entre los 16 mejores del tradicional certamen nacional tras imponerse en la ida por 3-1.

Por aquello, es que el técnico argentino ha decidido citar a 18 jugadores para este partido en San Carlos de Apoquindo y donde entre ellos destaca nuevamente Luciano Aued. tal como fue en el cotejo jugado en Quillota.

Sin embargo, el nombre más importante es Mauricio Isla. El flamante refuerzo de Los Cruzados ha sido incluido por Holan en esta lista, aunque no se sabe si iniciará en el once titular o estará en el banco de suplentes.

¿Y Matías Dituro? El argentino no fue considerado para este choque, pues aún no llega su Certificado de Transferencia Internacional (CTI). Por lo tanto, el arquero no fue inscrito para este encuentro.

El defensor fue incluido por Holan en la lista de citados ante San Felipe | Foto: Agencia UNO

El que regresa es Sebastián Pérez y probablemente sea el que defienda el arco ante los albirrojos en desmedro de Nicolás Peranic, quien lo hizo en la ida. No obstante, el trasandino no fue convocado por la regla Sub 21, ya que Thomas Gillier será el segundo arquero.