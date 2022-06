¿Está de rehén? Matías Dituro confirma que su traspaso a Vélez Sarsfield está caído: "Universidad Católica no me quiere vender ni tampoco ceder"

Siguen los movimientos en el mercado chileno y varios jugadores comienzan a emigrar a diferentes equipos. Uno de los clubes que se ha reforzado de la mejor manera para afrontar la segunda parte del Campoenato Nacional, es la Universidad Católica.

Los Cruzados trajeron al seleccionado nacionalMauricio Isla, volvió Matías Dituro y está al caer el fichaje de César Pinares. Uno que tuvo gran campaña en España fue precisamente el ex portero del Celta de Vigo, quien no ve con malos ojos partir nuevamente al extranjero, pese a estar considerado por Ariel Holan por lo que resta de la temporada.

Durante los últimos días, se dio a conocer de una oferta de Vélez Sarsfield para contar con el futbolista de 35 años, ofrecimiento que estaría rondando los 1.5 millones de dólares, cifra que no terminó por convencer a los dirigentes de la UC.

Dituro actualmente se encuentra en Argentina, donde conversó con el medio Gambeta LP y dejó en claro que en el elenco de la Franja Cruzada no lo dejan salir.

Dituro deberá pelear el puesto con Sebastián Pérez en la UC | Foto: Agencia Uno

"Universidad Católica no me quiere vender ni tampoco ceder. Están firmes que no me van a dejar ir, esto me lo dejó claro Ariel Holan y también los dirigentes del club", declaró Dituro.

Lo cierto es que el guardameta deberá retornar a Chile y ponerse a disposición del DT trasandino para el comienzo del fútbol chileno.