El periodista no perdió el tiempo en destacar la postura del volante de la UC tras alcanzar un éxito en poco tiempo.

Marcelino Núñez ha tenido un año muy bueno en lo deportivo. El volante logró consolidarse en Universidad Católica y se transformó en una pieza inamovible para Cristián Paulucci en el esquema titular. Incluso, aquello le valió un llamado de Martín Lasarte para La Roja en la Copa América y en las Eliminatorias.

Cristian Arcos destacó la personalidad que ha tenido el joven jugador de la UC tras el éxito. El periodista lo abarcó más allá de lo que es el deporte y que eso le ha servido mucho para mantener en una actitud serena ante tanta explosión mediática. "Me encanta Marcelino Núñez, su visión de vida. Es súper personal, pero me gusta mucho que a gente así le vaya bien. Coincide con las cosas que uno cree, mucho más allá del fútbol, con la idea que uno tiene inlcuso hasta de una sociedad", dijo Arcos en Los Tenores de ADN.

"Es un cabro bien portado, debe tener errores como todo el mundo, pero un cabro bueno y que quiere jugar a la pelota. Que tiene claro que sus afectos son más importantes que el fútbol, lo menciona y que esto le puede resultar muy bien y que el día de mañana también va a perder y que en momentos le va a ir mal. Que no está recontra apurado", agregó.

Finalmente, encaró que en nuestro país, el estigma de nacer en algún lugar te puede marcar para lograr ciertas cosas y que el fútbol es una herramienta válida para sobrepasar aquellas situaciones y que el futbolista de 21 años es un ejemplo de aquello.

"Me agrada mucho en diferentes facetas de la sociedad que a gente así le vaya bien. Rompe todo ciertos esquemas recontra marcados, en un país donde estás tan marcado por donde naciste, que aparezca el fútbol como una manera y que los cabros lo tomen porque otros no lo hacen", agregó el comunicador.

"No es fácil, porque no te educan de esa manera por provenir de un entorno que es complejo y cuando uno ve a este cabro con los dos pies puestos en la tierra, jugando bien a la pelota, teniendo claro que sus afectos son más importantes que una carrera deportiva, me parece que estamos en presencia de un cabro bueno", sentenció.