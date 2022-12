El periodista cuestionó el arribo de jugadores de ampliada edad a la precordillera y aseguró que eso no se ve en ningún equipo del mundo.

Cristián Caamaño estalla por el alto promedio de edad en la defensa de la UC: "No se puede jugar con 34 años"

Universidad Católica prepara su temporada 2023 al mando de Ariel Holan y con varias caras nuevas, pues ya ha sumado a Eugenio Mena, Guillermo Burdisso, Byron Nieto, Alexander Aravena y Franco Di Santo.

No obstante, el mercado de la UC ha sido tenido diferentes opiniones y una de ellas es de Cristián Caamaño. El periodista le causó ruido que Los Cruzados ficharán en el último tiempo jugadores mayor a los 30 años, sobre todo en defensa.

"Lo que me llama la atención, por ejemplo en Católica, hay una defensa promedio y si juega con línea de cuatro, de 35 años. Eso no se ve en ningún equipo de ninguna liga y hay que decirlo, porque van a saltar diciendo 'pero es que son buenos jugadores'. No se puede jugar con 34 años", aseguró Caamaño en Deportes en Agricultura.

El defensor fue la última incorporación en la UC | Foto: Cruzados

Finalmente, se abrió un debate con Patricio Yáñez en el programa radial, donde el ex seleccionado chileno dijo que había que esperar que rindieran en cancha antes de hacer un juicio, pero que el periodista nuestro fútbol es una ilusión.

"Es un espejísmo, Chile no es parámetro de nada en el fútbol. Católica va a jugar la Sudamericana, puede que quede eliminada en el primer partido ante Audax Italiano, pero ¿qué señal estás dando si estás trayendo puros jugadores de 34 años?", cerró-