El comienzo de año no ha sido fácil para Fabián Orellana en Universidad Católica. El ex Celta de Vigo y Valencia no ha tenido los minutos esperados, y hoy fue su entrenador, Cristian Paulucci, quien salió a explicar su situación en el vigente tetracampeón nacional.

El ex ayudante de Gustavo Quinteros en la UC explicó por qué el autor del histórico triunfo ante Argentina en 2008 no es titular en Los Cruzados: "tenemos 26 futbolistas y él (Orellana) es uno de ellos. Necesitamos 18 y quedan ocho fuera. El otro día le tocó a Fabián y habían otros siete más, que están en la misma situación que él".

Además, el reemplazante Gustavo Poyet en la banca de Universidad Católica subrayó que Orellana no tiene privilegios para jugar: "Tiene que pelearla, como lo hacen los otros. Fabián está en la misma situación que los demás"

El jugador formado en Audax Italiano llegó en el segundo semestre de 2021 a San Carlos de Apoquindo, tras más de 12 años en Europa, donde jugó en varios equipos de España como el Xerez, Granada, Valencia y Celta de Vigo.