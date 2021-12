Universidad Católica hizo oficial la continuidad de Cristian Paulucci al mando del club. El estratega argentino firmó por dos temporadas más y quiere seguir haciendo historia: ahora irá por el pentacampeonato y peleará la Copa Libertadores de América.

El trasandino luego de su ratificación conversó con los diversos medios de comunicación y se mostró contento por permanecer en la banca del conjunto Cruzado.

"Tenemos un camino duro por delante, pero estoy seguro que con mucho trabajo y seriedad podremos seguir cumpliendo los objetivos. Estoy muy feliz por poder continuar mi etapa en el club", partió diciendo Paulucci.

"Espero poder retribuir a esta confianza con logros. Esperábamos seguir con este proyecto para hace más grande a Universidad Católica", agregó.

"Entendemos que debemos lograr muchos objetivos. Está primero la Supercopa y entremedio el campeonato, además de la Copa Libertadores, que queremos hacer la mejor participación de los últimos años, pasar fase de grupos y ver para qué estamos", complementó.

Cabe recordar que Paulucci llegó el 31 de agosto como entrenador interino al conjunto de San Carlos de poquindo, tras la salida de Gustavo Poyet y solamente perdió 1 partido de 14 posibles. "Este es el momento más importante y alto de mi carrera. El club me dio la posibilidad y yo me enfoqué en los 14 partidos que debíamos jugar, más la final contra Ñublense. Sabía que teníamos que lograr cosas para tener esta posibilidad de seguir con miras al futuro, me esforcé con el staff técnico y los jugadores, de los que estoy muy agradecido por su disposición al trabajo", remarcó.

"Cuando uno gana le agarra el gusto y quiere seguir ganando. El club me dio la propuesta de seguir y creo que no le pasé a nadie por arriba. Si me tocaba esta oportunidad a los 30 años quizás no me sentía preparado, pero ahora estoy capacitado", concluyó.