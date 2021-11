Universidad Católica sumó un nuevo trofeo de campeones en el fútbol chileno con una nueva obtención de la Supercopa. Una instancia por la cual los cruzados se impusieron en una emocionada tanda de penales, donde se definió en la muerte súbita, donde Sebastián Pérez se transformaría en una de las principales figuras.

Cristián Paulucci se mostró bastante emocionado con la obtención de su primer título en el mando técnico con la Universidad Católica. “Lo que llevo en la Católica ya superó todo lo que había ganado, esto es un sueño. Me vine hace 10 años buscando una oportunidad y dejé cosas de lado. A mi hijo. Se lo dedico a él. Tuvo que sufrir mi lejanía, a mi esposa que está en Santiago, a mis viejos, mi familia en Argentina”.

Sobre este mismo punto, el entrenador agregó que “No me quiero olvidar de la oportunidad que me dio el club cuando vine al área de scouting. Después me volví a Córdoba y el profe Marcoleta, que es una persona muy especial, me fue a buscar con dos dirigentes. No me puedo olvidar de ellos. Hoy estoy acá por todos ellos. Soy una persona agradecida y no me quiero olvidar de nadie”.

Sin embargo, quiere dar vuelta rápidamente la página producto de que, en los próximos días, donde el cuadro cruzado está en una constante lucha por el título del Campeonato Nacional y el cual buscarán sumar también durante este 2021.

“Ahora disfruto de esto. Sé que vienen dos semanas súper difíciles, pero quiero disfrutar. Si hace 10 años hubiera dicho que quería ser entrenador de Católica me decían loco. Fui detrás de mi sueño, luché, me preparé, estuve con gente que me hizo crecer”.

Además, agregó que “Le agradezco a todos ellos y tengo que seguir aprendiendo. Siento que soy nuevo más allá de los años que llevo, tengo que aprender un montón”.

Por otro lado, el estratega aclaró que tiene mucha cercanía con cada uno de los jugadores que pertenece a la plantilla de Universidad Católica. “La metodología creo que es importante. Más de un jugador ya lo ha comentado, les sienta bien. La cercanía creo que es importante, el conocimiento, saber qué pedirle a uno u otro. Darles libertades, ser ofensivo. Hay muchas cosas. Pero no soy nadie para decirlo, tienen que decirlo los jugadores”.

Finalmente, profundizó en el tema señalando que “Me siento cercano a los jugadores. Tengo cercanía con todo el mundo. Me enseñaron a mirar a los ojos, a respetar, a saludar. Eso es bueno siempre que uno lo administre bien. Busca el bienestar en el staff y en el grupo de jugadores”.