Danilo Díaz no se convence con una posible llegada de Cristián Cuevas a Universidad Católica: "Defendiendo no lo veo"

Universidad Católica en la búsqueda de un lateral izquierdo para esta temporada 2022. En el conjunto preocordillera consideran que esa es una de las zonas a reforzar luego de la salida de Juan Cornejo y también de Yerco Oyanedel.

Tras unos posibles intentos por contar con Eugenio Mena, la UC ha fijado sus ojos en un nuevo nombre y que es el del medio local, precisamente de Huachipato y como Cristián "Cimbi" Cuevas. Según lo informado este jueves por ADN Deportes, el tetracampeón iría a la carga por el ex seleccionado Sub-20.

Este viernes y en Los Tenores de ADN, se comentó nuevamente sobre esta posible incorporación, donde Danilo Díaz no se vio muy convencido en el fichaje del zurdo, pues considera que tiene algunas falencias tácticas.

"Defendiendo no lo veo, no es su fuerte defender, segundo palo se lo ganan. Él partió como puntero izquierdo, es un jugador que se convirtió en marcador de punta, pero no es un lateral natural", expresó Díaz.

Ante aquello, es que se abrió el debate en la mesa del programa radial y es que Cuevas también fue uno de los puntos altos de Huachipato en el 2021, aunque en el inicio, pues el nivel del equipo también pudo afectar las individualidades y eso es lo que recalca Díaz.

"Como todo el equipo, si por algo terminan descendiendo en la cancha, esa es la realidad. Es un lateral que va bien, pero en el regreso la cuesta", cerró.