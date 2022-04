Las declaraciones que emitió durante esta jornada el defensor de Colo Colo Maximiliano Falcón en conferencia de prensa, siguen dando que hablar en la antesala al duelo que protagonizarán Cruzados y Albos.

Ante esta situación, un histórico ex jugador de la Universidad Catolica Mario Lepe dialogó en esta jornada con TNT Sports y se refirió a lo que fueron los dichos del zaguero del Cacique, en donde comentó que para él el clásico no es con los Albos.

“Yo lo había dicho otras veces. Yo creo que el clásico clásico es con la U, y el partido de Colo Colo es uno de los partidos más importantes que tenemos nosotros y que también tiene Colo Colo”, inició comentando Lepe.

Siguiendo por la misma línea de sus declaraciones, el histórico Cruzado reveló que le es indiferente si creen que el duelo ante Colo Colo es clásico o no, pero no niega que es un partido importante durante cada temporada, al igual que para los Albos.

“A mí no me quita el sueño eso que sea clásico o no sea clásico. Es un partido muy importante, sobre todo hoy en día, sobre todo el del fin de semana, y siempre ha sido así. Siempre ha sido para nosotros un partido muy importante, lo tomamos demasiado en serio y lo jugamos a concho. También ellos”, aseveró en TNT Sports.

Finalmente, Lepe fue consultado sobre el rumor que ha existido en los últimos días por el posible retorno de Gary Medel al elenco Cruzado, a lo que ‘El Gran Capitán’ menciono que le gustaría que el Pitbull llegara en óptimas condiciones al club.

“Me gustaría que fuera más que un rumor, sobre todo si está en condiciones de jugar como lo está. Sería un gran aporte. No me gustaría que venga cuando no pueda demostrar toda su calidad, entonces culminar muy bien con el club tratando de salir campeón. Es un muy lindo rumor y ojalá se haga efectivo pronto", cerró.