Bastante polémica generó en el mundo cruzado la reciente publicación de Mauricio Isla en Instagram, en donde mostraba fotos de su viaje a la ciudad colombiana Medellín junto a sus amigos. Esto se dio justo cuando la Universidad Católica venía de disputar un Clásico Universitario para el olvido, en donde se jugó solo media hora por graves incidentes.

En aquellos 30 minutos el equipo de Ariel Holan no tuvo un buen desempeño ante la Universidad de Chile, lo que acentúa el mal momento futbolístico que vive la UC. El 'Huaso', por su parte, no disputó el compromiso ya que estaba suspendido por haber sido expulsado en la fecha anterior.

Las mini vacaciones no gustaron para nada a Francisco Eguiluz, periodista del programa Todo es Cancha que criticó a Isla aunque su acción no lo causó mayor sorpresa:

"Ya el 'Huaso' Isla no me sorprende nada, es como un ex jugador. Como que ya no está ni ahí. Yo no creo que sea para hacerle la cama al técnico eso, yo creo que es una tontera personal de Isla que debe estar pasando un momento personal muy malo", disparó el comunicador.

Mientras dialogaba con el periodista Marcelo Muñoz, Eguiluz fue crítico: "De verdad, si a ti Marce te suspenden de la pega porque te mandaste una embarrada, y te dicen no vas a transmitir el partido del domingo porque la embarraste, no subes una foto en la playa. Y este se mandó una embarrada si lo suspendieron de un partido".

Por último, explicó que piensa que sí hay una 'cama' de los jugadores de la UC al técnico Ariel Holan: "Yo sí, aunque no creo que se confabulen en el camarín para decir 'juguemos para atrás'. Pero cuando tú no le entiendes al jefe durante mucho tiempo, hay un momento en que dices 'no voy a perder el tiempo intentando entenderlo, voy a hacer la pega nomás'. Y cuando tomas esa actitud, habitualmente sale mal".