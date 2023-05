Ex Universidad Católica lamentan partida de Mauricio Isla: "Yo no vi un sólo un partido donde marcara diferencia sobre el resto de los jugadores"

Este miércoles Universidad Católica hizo oficial la salida de Mauricio Isla, un contrato que llegó a su fin anticipadamente de mutuo acuerdo.

La salida del Huaso dejó perplejo al mundo cruzado, así lo reconoce Jorge Aravena, el que atiende el llamado de Bolavip y aclara que "yo no diría que es un fiasco contratar a un jugador con el currículum que tiene Mauricio Isla, lo que sí es cierto es que su partipación en la UC es que nunca estuvo en el nivel que esperábamos".

Y en ese sentido el Mortero es categórico con el rendimiento del Huaso. "Me da mucha pena que Isla no haya podido desarrollar todo el rendimiento que mostró en la selección chilena. Yo no vi un sólo un partido donde marcara diferencia sobre el resto de los jugadores, teniendo toda su carrera profesional en el extranjero, se supone que el nivel es altísimo, lo cierto es que Mauricio no respondió a lo que queríamos los cruzados", aseguró.

Neira explica la salida de Mauricio Isla de Universidad Católica (Archivo)

Miguel Ángel Neira: "Todos pensábamos que iba a ser un crack"

Un poco más tranquilo se lo tomó Miguel Ángel Neira, el que reconoce que la situación se veía a venir, y explica por qué no le fue bien al Huaso en la UC. "Yo lo he dicho varias veces, Mauricio Isla está acostumbrado a jugar con un sistema, y en la Católica ese sistema no está de acuerdo a lo que él ha practicado siempre", indica.

Tal como Jorge Aravena, el mundialista chileno en España 1982 está de acuerdo en que "no rindió, todos pensábamos que iba a ser un crack, me da pena porque pensé que le iba a ir bien, siempre rindió en todas partes".