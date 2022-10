Franco Constanzo tuvo una dilatada y exitosa carrera en el fútbol. El nacido en Río Cuarto, Argentina, comenzó su periplo en River Plate, para luego tener pasos por Alavés, Basilea y Olympiacos, hasta que colgó los guantes en el 2017 en Universidad Católica, luego de cuatro años en el elenco de la Franja Cruzada.

El guardameta trasandino tiene los mejores recuerdos de su paso por nuestro país, donde defendió a la UC entre 2013 y 2017 y pudo levantar tres títulos con los Cruzados.

Ya retirado, el ex UC disfruta de su vida en Basilea, Suiza y se tomó un momento para conversar con AS Chile y recordar su etapa como futbolista.

"Estuve seis años y nos costó irnos, porque lo pasamos bien, nos recibieron bien y yo estuve en un club hermoso. Dejamos atrás varios amigos y gente que queremos mucho", partió diciendo.

Constanzo se hizo grandes amigos en la UC | Foto: Agencia Uno

Añadiendo que "echo de menos a los amigos, gente que queremos y que nos quiere. Es muy difícil separarse de eso. Uno cuando está afuera, los amigos terminan siendo tu familia. Haces lazos muy fuertes. Y también extraño al club, porque hacíamos vida social. Mis hijas jugaban hockey y mi hijo, fútbol y rugby. Hay un tema social más allá de lo deportivo".

ver también La UC le contesta sin anestesia a la U tras la carta enviada a Tagle

"Me quedo con que me tocó vivir parte de los subcampeonatos, que me tocó verlo y que ya venía de antes. Era una época convulsionada, la gente reclamaba resultados, pero los resultados no se concretaban con títulos, pero sí con una seguidilla de posiciones siempre ahí arriba. Siempre destaco eso del club. En un principio los resultados no se dieron, pero tuvieron la capacidad para aguantar el proyecto y darle el tiempo que necesitaba. Demostró que era algo que se estaba gestando. Demoraron en venir, pero luego llegó algo histórico, único y difícil de repetir, como es la seguidilla de títulos y todo el crecimiento. Siempre lo pongo de ejemplo", concluyó Constanzo.