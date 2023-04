Si bien muchos encontraron aburrido el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo por el Campeonato Nacional, algunos jugadores lo vivieron a concho, como el defensa cruzado Gary Kagelmacher, quien se fue casi sin poder caminar.

"Estoy roto", comentó el uruguayo al diario Las Últimas Noticias, donde relató su situación que tiene alarmados a todos en San Carlos de Apoquindo.

"Tengo una rotura, no sé en qué grado, el lunes hay que esperar a que los músculos vuelvan a la normalidad. Pero sentí como un pinchazo y uno se conoce", detalló.

En ese sentido, tomó para broma las declaraciones del técnico Ariel Holan, que decía que están acostumbrados a la entrega total del defensor.

"Sí, siempre he sido así, los años te dan la experiencia que siempre uno juega con un poquito de dolor y nada. No sé si recuerdas el partido de la temporada pasada, también con Colo Colo, yo estaba fracturado del dedo, con mucho dolor y luego me operé", precisó.

Por su actual situación, asegura que no pensó en salir en ningún momento, ya que no quedaban cambios.

"No me gusta dejar al equipo con uno menos, siento que me necesita y yo los necesito a ellos, y no me gusta salir si no salgo como hoy, que ya no daba más. Y no había más cambios", finalizó.