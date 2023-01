Universidad Católica podría sufrir una nueva partida y se trata de Clemente Montes. El atacante tendría conversaciones avanzadas con el Celta de Vigo y aquello lo llevaría a dejar el plantel dirigido por Ariel Holan.

Ante esta situación, este martes en conferencia de prensa, Gary Kagelmacher fue consultado sobre esta opción de que el formado en la UC parta del equipo. El defensor uruguayo espera que Montes se mantenga en el equipo, aunque afirmó que es una decisión del joven delantero.

"Clemente aparte de ser un buen jugador y con un futuro por delante muy interesante, es una gran persona. Tengo una relación muy buena con él y ojalá que se quede con nosotros", sostuvo el charrúa.

"Después cada uno tiene sus aspiraciones y toma sus decisiones, pero si me preguntas, ojalá se quede. Son decisiones que no me puedo poner en el medio, sí que tengo opinión y ojalá que se quede, porque es un jugador muy interesante e importante" agregó.

El delantero estaría en la órbita de un club español | Foto: Agencia UNO

Finalmente, concluyó con que el veloz futbolista es alguien que ha aportado mucho al equipo.

"El otro día nos dio una mano ahí (en el mediocampo) y la verdad que lo hizo muy bien, con mucho esfuerzo y disciplina. Puede jugar por las dos bandas, un jugador que ha hecho goles y nos ha ayudado mucho, pero ojalá que se quede con nosotros por el resto del año", cerró.