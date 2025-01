Alfonso Parot dejó Universidad Católica. La noticia no le gustó para nada al hincha “Cruzado”, quienes tenían la esperanza de que el jugador formado en los pastos de San Carlos de Apoquindo permaneciera en la institución.

Fernando Zampedri lo despidió con una sentida carta, siendo parte de las reaccionas más destacadas tras su salida. Pero sin dudas la más llamativa fue la del Presidente Gabriel Boric, acérrimo fanático de “La Franja” quien expresó su pesar por este hecho.

“Como hinchas esperamos que a los jugadores de la casa se les trate con respeto y consideración especial por su compromiso con el club como el que tú has tenido siempre”, fueron parte de las declaraciones del mandatario.

Esta vez fue el presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien explicó en detalle la salida de Alfonso Parot, desmintiendo tajantemente que no se haya valorado al jugador formado en casa.

En diálogo con Los Tenores de ADN, el mandamás del cuadro de la precordillera partió diciendo: “Es lamentable que la llegada de Gary se haya visto empañada por esto. Estamos tranquilos por cómo actuamos, lo que dijo no se ajusta totalmente a la realidad. El cariño y reconocimiento a su carrera, formado en la UC, no va a cambiar. Le escribí después de lo que puso en sus redes, le dije que no me parecía lo que publicó”.

La versión de Juan Tagle por la salida de Alfonso Parot en la UC

Parte de las declaraciones del “Poncho” este jueves a través de sus redes, fueron: “Ha sido un proceso largo y duro, iniciado el año pasado, donde el Club me ofreció continuidad a cambio de una baja considerable en mi sueldo. Mi corazón cruzado y mi amor por la franja me llevaron a aceptar, manteniendo vivo el sueño de seguir jugando en el club que me formó”.

Sin embargo, el presidente de la UC desmintió aquello tajantemente: “Hasta ayer nunca aceptó una propuesta nuestra. Fuimos particularmente cuidadosos. Renovó su contrato en 2021, se le bajó el sueldo en 2022 por un reajuste general del plantel, tomando en cuenta los minutos jugados”.

Alfonso Parot no seguirá siendo jugador de Universidad Católica (Foto: Andres Pina/Photosport)

En detalle, añadió que: “En 2023 juega menos del 60% de los minutos jugados y se ajustó el contrato al 2024, con una rebaja. Tratamos de ser objetivos. En 2024 jugó poco más del 20% de los minutos y le ofrecimos un contrato por el 75% de lo que recibía. Si no fuera Alfonso, no le ofreceríamos ese sueldo”.

La negativa de Alfonso Parot para renovar con la UC

“Comenzaron intercambios entre Buljubasich y su representante, que insistió en no bajar su sueldo. Le hicimos una nueva propuesta, donde subimos algo lo de noviembre. Nuestro interés es que Alfonso hiciera la pretemporada, pero se mantuvo a firme”, agregó.

Finalmente, recalcó que: “Tenemos que seguir armando el plantel, trayendo refuerzos. Ya esta semana hicimos el último intento. Nunca hubo siquiera una aceptación de nuestra oferta, sino subir lo que le planteábamos. Cuando él dice que aceptó una oferta y que se la retiramos, no es así. Su declaración nos deja dolidos, espero aclararlo con él, es bastante injusto. La propuesta estuvo dos meses y nunca la aceptó”.