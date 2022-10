Universidad Católica logró un empate sin goles ante Colo Colo en el Estadio Monumental. En un compromiso que fue entretenido y que pudo dejar a cualquiera de los dos como ganadores.

En cuanto a uno de los destacados en el cuadro de La Franja fue Gary Kagelmacher. El defensor se mostró sólido en la última línea y en conversación con TNT Sports entregó sus sensaciones del partido y aquella última jugada que pudo darle el triunfo a la UC.

"Sí, una pena. Creo que fue un partido parejo, hubo chances para los dos lados. También Colo Colo tuvo las suyas, nosotros también. Hasta el último momento pudimos ganarlo, habíamos venido a buscar la victoria, lamentablemente no se dio, pero nos vamos con un punto", sostuvo el uruguayo.

"Seguir sumando, seguir creciendo en lo futbolístico y aspirar a lo que más se pueda que es un torneo internacional. Ahora a descansar, que se viene un partido por Copa (Chile) y por el campeonato", agregó.

El defensor fue una de las figuras destacadas en el empate ante Colo Colo | Foto: Guille Salazar

En cuanto a lo que se vivió en el Monumental a su máxima capacidad, el charrúa lo destacó. Además, cree que el arco en cero nuevamente habla de un buen trabajo en defensivo del equipo.

"Una pena que no hayamos podido ver goles con estadio lleno, lindo ambiente. Nosotros tenemos que seguir creciendo, mantuvimos el cero otra vez, que es una cosa importante para lo defensivo. Hay que seguir creciendo, nos queda la Copa Chile que es un lindo desafío y Ñublense que es un rival muy duro y que dará pelea", explicó.

Por último, fue interrogado por su fractura en uno de sus dedos de las manos que se produjo en el duelo de ida de Universidad de Chile por Copa Chile. El central llamó a la calma y espera que prontamente se encuentre una solución para volver a estar al cien por ciento.

"No lo sé, jugué todo el segundo tiempo fracturado y después se me fue poniendo feo. La verdad que aún no he podido entrenar a la par con los compañeros por el dolor que siento y mañana en la mañana (miércoles) se toma una decisión si se opera o no, dependiendo de cómo esté el hueso, si está bien curado o no y si no está tendré que operarme", expresó.

"Quiero jugar el sábado y estar disponible lo más rápido posible, esa es la idea. Esperar mañana (miércoles) y si los doctores confían en ello, tomar una decisión", cerró.