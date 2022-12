Universidad Católica sigue trabajando en su pretemporada con miras al 2023 y el plantel comandado por Ariel Holan va tomando forma en cuanto al tema de refuerzos, pues ya sumó a Alexander Aravena, Eugenio Mena, Byron Nieto y también a Franco Di Santo.

Por aquello es que el defensor uruguayo Gary Kagelmacher, dio cuenta en el lanzamiento de los amistosos de verano, de lo que han sido compartir con estos nuevos nombres, especialmente con el lateral izquierdo, quien viene de destacar en Argentina.

"Vamos muy bien, de menos a más como es habitual. Los jugadores nuevos se están incorporando, tratamos de que se sientan cómodos lo más rápido posible. Eugenio (Mena) es un jugador como mucha experiencia y viene con muy buen ritmo de Argentina. Son jugadores que vienen a aportar y estamos contentos de que haya esa competitividad que nos harán mejores a todos", sostuvo en el charrúa.

Por otro lado, también tuvo palabras para Di Santo, quien fue anunciado el pasado jueves como nuevo delantero de La Franja. "Es un jugador con mucha experiencia. Ha demostrado en varias ligas que es un jugador que rinde y como todos los jugadores que vienen son bienvenidos y trataremos de que se sientan lo mejor posible".

El defensor comentó lo que han sido las nuevas incoporaciones y lo que viene para el 2023 | Foto: Agencia UNO

Por otro lado, no dejó pasar el tema de la preparación durante este verano para el año 2023, donde querrán luchar por el torneo, como también realizar un gran papel en la Copa Sudamericana y el valor que tendrá el torneo de verano con rivales internacionales.

"Es importante para nuestra preparación. Ahora tenemos tiempo para entrenar bien y llegar bien a esos partidos, porque van a ser muy intensos también con el calor. Estamos contentos de que se haya hecho este torneo de verano contra dos rivales importantes y de buen fútbol", explicó el zaguero.

"Primero queremos llegar lo más alto posible, competir ante todos los equipos por igual. No me gusta prometer torneos pero sí estar peleando en todo momento. Y en lo internacional también, clasificar en Copa Sudamericana, que será muy difícil y no podemos subestimar a ningún rival", cerró.