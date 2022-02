Germán Lanaro aspira a lo máximo con Universidad Católica: "Siempre buscamos salir campeón, no voy a decir otra cosa"

Universidad Católica está preparando su debut para el fin de semana ante Coquimbo Unido en la cuarta región. El elenco cruzado quiere ir por los objetivos que le quedan en esta temporada y uno de ellos es el pentacampeonato.

Germán Lanaro coincide en aquello y para él, las aspiraciones que tiene el plantel es clara. "A ver, las expectativas son las máximas. Nosotros siempre buscamos salir campeón, no voy a decir otra cosa que no sea esa, que no sea nuestro objetivo", dijo.

"Uno cuando se pone esta camiseta, cuando representa a una institución sobre todo que viene de ganar los cuatro años, te mentiría que es hacer un buen papel o de estar entre los primeros. Nuestro objetivo no deja de ser nunca salir campeón", agregó el defensor.

Aunque también es claro con respecto a que las cosas pueden ir cambiando en el camino por distintas situaciones o que son externas al equipo, pero eso no modifica la finalidad.

"Después puede ir cambiando, las circunstancias te van diciendo para qué está el club, el plantel o las condiciones que nos encontramos, pero evidentemente nuestro objetivo siempre es el máximo y es apostar al campeonato", cerró.

La UC visitará este sábado 5 de febrero a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El encuentro está programado para as 20:30 horas.