Si hay un jugador que dejó una huella imborrable en su paso por la Universidad Católicafue Germán Lanaro. El defensor argetino consiguió levantar el tetracampeonato con el elenco de la Franja Cruzada, pero hace algunos días dio a conocer que se retira oficialmente del fútbol profesional, lo que ocasionó que los hinchas del elenco precordillerano se volcaran a sus redes sociales a entregarle un mensaje de apoyo.

Fue en el programa radio Redgol En La Clave que el ex zaguero central fue consultado acerca del entrenador que más lo marcó a lo largo de su carrera, pero si bien en un principio no se la jugó, luego no titubeó con un nombre, dejando a los a los hinchas de la UC boquiabiertos.

"La verdad que fueron cada uno en su aspecto fue muy bueno. Si hoy me preguntas si uno solo me marco, la verdad es que no. A mí me gustaría seguir ligado al fútbol, me gustaría ser DT el día de mañana y cuando estás en la edad de valorar a cada técnico", indicó el argentino naturalizado chileno.

Lanaro llegó a ser elegido el Mejor defensor Primera División de Chile en la temporada 2014/2015 | Foto: Agencia Uno

Hay que tener presente que Lanaro tuvo a técnicos muy reconocidos en su carrera, entre los que destacan: Pablo Guede, Gustavo Quinteros, Ariel Holan, entre otros.

"Te podría agarrar cosas de cada uno, pero si uno me hizo sentirme más cómodo fue Pablo Guede, porque me trajo, sentí que apostó mucho en mi, crecí mucho de su mano, y mirando para atrás tuve la suerte que me dirjigan técnicos muy buenos y cada uno me fue entregando cosas distintas", añadió

SU PRÓXIMO PASO A SEGUIR: SER DT

Luego, el jugador que disputó 167 partidos oficiales con la camiseta del cuadro precordillerano repasó su carrera y reveló que quiere hacer en un futuro cercano

"Con respecto al curso de DT me faltan hacer las últimas prácticas, prácticamente está terminado. El club me abrió las puertas para terminarlo y hacer las prácticas. El futuro cercano me gustaría irme a Argentina a disfrutar de este duelo, con los míos, y después quiero seguir ligado, me gustaría ser técnico y ahora estoy dicidiendo si a chicos o grandes, no es lo mismo la formación que tener un plantel profesional. Estoy intentando prepararme de lo mejor posible para lo que viene", cerró.