Universidad Católica nuevamente tuvo un nuevo fracaso internacional tras caer goleada en su visita a Sao Paulo por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana. El elenco de Ariel Holan tuvo una jornada para el olvido en el Estadio Morumbí y se despidió con un 4-1 tras el 4-2 recibido la pasada semana en San Carlos de Apoquindo.

Por lo mismo, es que las opiniones no se dejaron esperar tras la penosa actuación de la UC en Brasil. Óscar Lihn, ex defensor de La Franja, no tuvo piedad por caída de este jueves y sostuvo que ya se vuelve reiterativo los fracasos internacionales. Aunque por otro lado cree que los universitarios mejorarán en la competencia local.

"¿Viste la diferencia física el otro día? Eso te dice todo. No hay nada que hacer, es otro deporte. Por supuesto que es latero, porque uno siempre tiene una luz de esperanza. Pero la Católica lentamente irá mejorando, con el equipo que tiene aquí en el campeonato dará que hablar, acuérdense porque es otra cosa", sostuvo el ex zaguero en conversación con Bolavip Chile.

Eso sí, no solo se refirió al conjunto precordillerano sobre esta mala actuación a nivel continental, sino que envolvió a todo lo que es el fútbol chileno y mientras no se reparen ciertos factores, el fútbol chileno continuará en este mal momento.

"Por supuesto, que tú no puedes tener un equipo para jugar siempre contra Audax, no tengo nada contra Audax, es un decir o contra Coquimbo. Lo que pasa es que aquí se debe preocupar de la industria, más de la UC, Colo Colo o la U, la industria es muy mala. Tú ves que los arbitrajes son malos, vienen los que sobran y no lo que se necesita, entonces si no nos preocupamos de eso es difícil mejorar", cerró Lihn.

Los Cruzados cayeron en Brasil por 4-1 y sentenciaron su eliminación del torneo | Foto: Getty Images

Ahora la UC deberá pensa en su próximo desafio y que es Unión Española el próximo lunes 11 de julio en el Estadio Santa Laura por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2022. Un cotejo clave en su lucha por mantenerse vivo por el título.