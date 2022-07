Miguel Ángel Neira estalló con Ariel Holan tras la caída de Universidad Católica por 3-2 ante Curicó Unido, luego que la UC fuera ganando por 2-0 hasta el minuto 54. El ex volante no le parecieron buenos los dichos del técnico luego del compromiso.

Universidad Católica tuvo una mala jornada durante este domingo, pues cayó en su visita a Curicó Unido en un compromiso que Los Cruzados iban ganando 2-0 hasta el minuto 54, momento en que comenzó la debacle en el equipo de Ariel Holan.

Tras el compromiso, el técnico argentino tuvo un extenso análisis de lo que dejó la caída en la séptima región y también dejó una particular frase, la cual ha hecho eco entre los hinchas y también ex jugadores.

Miguel Ángel Neira conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a las palabras que emitió el entrenador cruzado. Al ex volante le parecieron mal los dichos de Holan y apunta a que el responsable de la caída es el DT.

"Pésimo lo que dijo, creo que el único culpable de la derrota fue él porque desarmó el equipo. Si vas ganando y sacas al único jugador que tiene equilibrio en el mediocampo, dejas a Aued en esa posición y a medida que transcurría el partido no tenía fuerzas. Sacas al mejor delantero que era Tapia y el lateral derecho de Curicó comenzó a pasar todo el rato, entonces la culpa de perder el partido es única y exclusivamente del técnico", expresó Neira.

"Si está pensando en el 2023 ¿para qué llegó entonces? Falta de respeto al club, a la institución. Algo leí que le echaba la culpa a los jugadores, que marcaban mal sin balón, eso no se hace, si la culpa fue de él por los cambios que hizo. Hay que pelear hasta el final, no descartar todo de una. Ahora que tiene solo la Copa Chile, pero no me calza para ningún lado", agregó.

El DT de la UC tuvo un duro análisis tras la caída con Curicó | Foto: Agencia UNO

Para concluir, le consultaron a Neira si con esto la UC dio por perdido el torneo y él cree que sí, más con los dichos que expresó el estratega. Sin embargo, cree que la UC debería pelear igual, porque ha sido grande la inversión en refuerzos.

"Creo que entregó el campeonato, además hasta el mismo técnico lo está diciendo de que se tiene que enfocar en la Copa Chile, dando a entender que no lo van a pelear. Creo que con todo lo que ha gastado la Católica tendría pelear igual, si es mucha plata lo que ha gastado", explicó el ex futbolista.

"Es como siempre con las comparaciones que hacen en la Copa Libertadores de que los equipos chilenos no le pueden ganar a los brasileños por la plata, entonces Curicó no le tendría que haber ganado a la Católica por la plantilla. Por eso me carga cuando hacen esos comentarios", cerró.