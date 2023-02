Los incidentes en el final del Universidad Católica vs. Audax Italiano generaron el repudio de un histórico cruzado, quien disparó con todo por los conatos e incluso le llamó la atención a Ariel Holan en la UC.

Universidad Católica y Audax Italiano protagonizaron un partido de alto vuelo en la jornada de día sábado en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde los cruzados se llevaron el triunfo por 2-1 en un compromiso marcado por los incidentes en los minutos finales.

Una fuerte falta de un jugador itálico al Cimby Cuevas desencadenó en una pelea entre ambos equipos donde incluso se sumaron gente de las bancas de ambas escuadras que se desarrolló durante varios minutos y terminó con expulsados de ambos bandos.

“Lamentablemente la gente del fútbol se quedó sin fútbol porque ese tipo de cosas se tienen que evitar, independiente que esté peleado el partido ahí uno tiene que preocuparse de su equipo y de hacer las cosas bien, fue una picantería”, analizó Jorge Coke Contreras, histórico de Universidad Católica junto a Bolavip Chile.

La UC se impuso a Audax Italiano en áspero partido. | Foto: Agencia UNO

El ex cruzado profundizó diciendo que “Ese tipo de cosas de meterse con la banca rival no conducen a nada y los de adentro de la cancha tienen que tratar de poner el ejemplo a los de afuera, porque está costando mucho controlarse. En vez de sumar, resta y le hace un daño al fútbol”.

En el cierre, Contreras no quiso que Ariel Holan se la llevara pelada: “Holan por los nombres que tiene está arriesgando demasiado creo yo, está poniendo una formación muy ofensiva y por momentos no lo pasa bien, no logra plasmar un buen funcionamiento. Audax lo complicó y bastante, pese a que la cancha tampoco era cómoda para la Católica”.

Ahora, Universidad Católica pondrá el foco en Palestino, conjunto al cual recibirá en un estadio aún por definir el próximo sábado 25 de febrero a las 20:30 PM de Chile continental por la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2023