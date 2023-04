Pese a que falta tiempo para que se abra la ventana de mercado, trascendió el interés de Universidad Católica para repatriar al atacante Ángelo Sagal, el que luego de buenas temporadas en Huachipato emigró al fútbol mexicano para luego saltar al turco.

El atacante de 29 años juega actualmente en el Ferencváros de Hungría y termina su contrato en junio, por lo que puede llegar libre a la UC como una buena alternativa de ataque.

Bolavip conversa con Miguel Ángel Neira, el que se muestra sorprendido con la noticia o con la posibilidad que el ex acerero juegue en el elenco cruzado. "¿Ángelo Sagal? ¿El que jugaba en Huachipato? ¿Cuántos años tiene?", pregunta sin entender mucho de lo que se habla.

Agregando que "a ver, no, la verdad que no me gusta, no me tinca, cuando vino a la selección chilena nunca jugó bien, entonces no me parece acertado".

Miguel Ángel Neira en desacuerdo con la llegada de Ángelo Sagal a la UC (Archivo)

El mundialista con la selección chilena en España 1982 aclara que no tiene nada en contra de Sagal y su argumento es uno sólo: cuidar la cantera.

ver también La posible formación de la UC para su debut en Copa Chile

"Van a tapar a un jugador joven, prefiero darle la oportunidad a un jugador de casa que optar por un jugador de 30 años, no, no me gustaría su llegada", cerró.