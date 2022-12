Franco Di Santo vuelve al fútbol chileno para jugar en la Universidad Católica. El exjugador de Audax Italiano, luego de un largo recorrido en Europa, Argentina y México, retorna a la liga que lo catapultó a ligas más competitivas para comandar el ataque cruzado junto a Fernando Zampedri.

Sin duda, Ariel Holan tiene una linda tarea para poder dejar juntos a los dos argentinos en el ataque cruzado pensando en la Copa Sudamericana y la Primera División. El exjugador de la Católica, Juan Carlos Almada, dialogó con Bolavip y fue tajante a la hora de pensar en un equipo para el futuro.

Como buen delantero, Almada quiere tirar toda la carne a la parrilla y le solicitó una particular petición a Holan pensando en todo lo que viene hacia adelante.

"Creo que Di Santo y Zampedri pueden jugar los dos juntos. Al principio, Franco Di Santo fue resistido por la gente en San Lorenzo, aunque se la terminó ganando. Ojalá que él sea el aporte que todos quieren en la Universidad Católica", expresó Almada desde Argentina.

Además, el ex goleador de Deportes Concepción añadió que "no veo por qué no puede convivir Zampedri y Di Santo en el ataque. No veo drama alguno".

Franco Di Santo espera anotar goles con la Católica (Getty Images)

ver también La UC se sigue armando y oficializa la llegada de Burdisso

Almada le coloca todas las fichas a Franco Di Santo y también aprovechó la conversación con Bolavip, para poder hablar sobre Guillermo Burdisso, quien fue ratificado como central de la institución para el 2023.

"La UC está trayendo gente con experiencia para intentar hacer una buena Copa Sudamericana, que es lo que necesita el club. A nivel local hay que levantar a nivel internacional. Ojalá le vaya bien a él y al club. Espero que le vaya bien a Di Santo y Burdisso, para que sean aporte para la Católica", sentenció.