Un importante partido se llevará a cabo este domingo 30 de abril en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción entre la Universidad de Chile y Universidad Católica, dos equipos que marchan en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, encuentro que promete varias emociones.

El cuadro dirigido por Ariel Holan no llega en su mejor momento a este vital compromiso y viene de caer ante O’Higgins con un gol que Johnny Herrera, actual panelista de Todos Somos Técnicos, criticó en el programa deportivo. "Pavos los de Católica. Habla de un equipo medio inocente, no te pueden correr cinco metros la pelota, no puedes permitir eso", indicó el multicampeón con la U.

El conjunto precordillerano quiere dejar atrás los malos resultados

Estas palabras no cayeron bien en el elenco de la Franja Cruzada. Patricio Toledo, histórico de la UC, en conversación con Redgol sacó la voz y le respondió con todo al Samurai Azul.

"Bueno, si hablamos de pavos veamos el fútbol internacional. De Gea el otro día se mandó un condoro tremendo en el Manchester United siendo un gran arquero...Entonces, me parece que no es la palabra, no es pavo. Johnny de repente usa términos que no corresponden, pero sí creo que Católica ha bajado su nivel futbolístico, no ha tenido la concentración necesaria para lograr mantener un ritmo de juego importante", arrancó diciendo el campeón de la Copa Interamericana de 1994.

Bajo la misma línea, Toledo resaltó que "Dituro lamentablemente no está pasando por un momento bueno, creo que los goles que le han hecho hace un par de años atrás no se lo hacían y eso también ha hecho que Católica empiece a dudar y a tener problemas defensivos".

"Pero más allá de que sean pavos o no me parece que es más un tema más de concentración y aplicación en cuanto a la táctica de juego", concluyó.