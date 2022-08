Histórico ex jugador de Universidad Católica hace pebre a Ignacio Saavedra y lo critica fuertemente: "Nunca me ha gustado mucho como juega"

Universidad Católica no tuvo una visita placentera a Viña del Mar, donde igualó a un tanto con Everton en la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2022, pese a que estuvo gran parte del compromiso con un hombre más que el conjunto ruletero.

Los cruzados terminaron rescatando un empate en los últimos minutos después de que el conjunto local se pusiera en ventaja en un grueso error defensivo que contó con la participación de Ignacio Saavedra. Gary Kagelmacher arregló todo con el tanto de la igualdad para rescatar un punto que no le sirve de nada al equipo de Ariel Holan.

El empate cruzado despertó la crítica de Miguel Ángel Neira, histórico ex jugador de Universidad Católica que sacó el habla con RedGol tras la igualdad y tuvo una ácida crítica para Ignacio Saavedra y el equipo.

La Católica la pasó mal en Viña del Mar. | Foto: Agencia UNO

“Esperaba que ganara porque otro resultado no le sirve, no avanza nada en la tabla y está de la mitad para abajo. Se llegó poco, fue un partido discreto. Jugar 50 minutos con un hombre más que no se supo aprovechar muestra el momento de la Católica. La UC ataca muy poco”, aseguró.

Neira agudizó su crítica dándole fuerte a Ignacio Saavedra, quien no tuvo su mejor partido con la franja en el pecho: “Saavedra no puede cometer ese error en el gol de Everton, hazle foul para que no siga el avance de la jugada. Pero en verdad nunca me ha gustado mucho como juega”.

“Tiene un gran defecto que no sé cómo no se lo corrigen: el 90% de los balones los juega hacia atrás, cómo no le dicen juega para adelante. No entiendo los técnicos que no le inculcan eso. En un entrenamiento, una pelota hacia atrás debe ser un castigo”, complementó.

Ahora, Saavedra y el equipo de Holan tendrán una nueva chance para redimirse en el torneo y empezar a meterse en puestos de copas internacionales cuando reciban a O’Higgins de Rancagua el próximo jueves a las 20:15 PM de Chile continental.