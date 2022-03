Jaime Rubilar, ayudante técnico de Universidad Católica, analizó lo que fue la derrota ante O'Higgins por 2-1 en Rancagua y que significa la cuarta caía en línea para los de la Franja.

La primera interrogante fue apuntada hacia el cambio de esquema, donde en el segundo tiempo se modificó a línea de tres en el fondo tras la expulsión de Ignacio Saavedra y que se vio a una UC superior a pesar del hombre menos y que quizás se pudo jugar iniciar de esta manera el partido ante los celestes.

"Es complejo, a veces hay tema de elección dependiendo el sistema de juego y el emparejamiento que se realiza de acuerdo a lo que juega el rival. El rival jugó con 4-3-1-2 en un principio y eso claramente condiciona el juego que podamos ejecutar, pero se eligió ese sistema, el que pensamos que podía resultar", dijo Rubilar.

Sin embargo, el ex jugador se lamentó porque no funcionó aquello. "Lamentablemente no resultó y después el equipo se termina quedando con la actitud que tuvo en el segundo tiempo, con las chances de gol y con la oportunidad de quizás haber empatado el partido, pero creo que eso es lo rescatable del partido. Lo que pasó en el primer tiempo claramente no nos gusta, pero se dio lo que se dio".

Por otra parte, también encuentra que estas dos semanas por el receso vendrá bien para corregir ciertos factores antes de jugar ante Universidad de Chile. "Bueno, es muy favorable el hecho que tengamos una semana más de trabajo. Claramente estas adversidades son importantes, es algo que no está bien sin duda, pero es trabajo.

"Sin duda que hay muchas cosas que retocar a nivel individual, colectivo, grupal y es algo que hay que analizar a partir de ahora. El grueso del partido es sumamente complejo, hay que dar una vuelta mucho más allá y a lo mejor poder realizar los cambios que se tienen que hacer en este tiempo que se viene. Así que es eso, solo trabajo", agregó.

También, otras de las consultas hacia Rubilar fue sobre la zona defensiva y en que se ha visto muy mal parada en las contras y que ante Everton y ahora O'Higgins se vieron perjudicados.

"No hay errores individuales seguramente y colectivos en las coberturas de los balones en las salidas, pero claramente el primer tiempo fue muy bajo del colectivo en general. insisto con esto, lo más rescatable del partido para nosotros es el segundo tiempo.

Aunque el ex defensor resalta lo hecho en el complemento. "La actitud que tuvieron, el lograr controlar el juego, buscar por banda, centros y creo que se marcó una diferencia enorme. Nos quedamos con ese tiempo que te ayuda o te da cierta capacidad como para poder revertirla en estas dos semanas de trabajo que quedan, así que solo eso".

Y comenta lo que fue el ingreso de Felipe Gutiérrez y Cristián Cuevas. "Es muy radical el cambio del segundo tiempo, creo que los jugadores que entraron marcaron una diferencia junto con el resto de los jugadores que habían en cancha. Disputamos un segundo tiempo con un jugador menos y claramente a nivel de actitud y de juego lo que nos dio Pipe (Gutiérrez) y Cristián (Cuevas) y el resto de los jugadores que también se focalizaron e hicieron un trabajo increíble.

"Lamentablemente nos quedamos con un gusto a poco por no haber empatado el partido, pero uno paga errores que empezaron en el primer tiempo. No logramos compensar quizás esa parte del partido y claramente fuimos muy superiores en el segundo tiempo con un jugador menos y nos deja con un poquito de deuda o las ganas de haber logrado un mejor resultado. Pero el fútbol así, se aprende y en estas dos semanas esperamos poder revertir la situación que tenemos y bueno, asi son los procesos y las rachas que se nos dan", añadió.

Otro de los puntos que tocó en conferencia en prensa fue el tema del arbitraje y si encontró que fue perjudicial. "No, el arbitraje hay que mirar para adentro. Nosotros somos los responsables de esto, el arbitraje nada que ver. Fuimos muy superiores en el segundo tiempo y nos quedamos con la actitud que tuvimos y que nos da el aire de que tenemos la capacidad de revertir esta situación, pero el arbitraje estuvo bien".

Por último, destacó la calidad de los jugadores que hay en el equipo y los rendimientos de los que ingresaron en el segundo tiempo. "Sí, eso habla del plantel que hay. O sea, nosotros tenemos un plantel muy rico, con jugadores de muy buen nivel. Claramente hay errores que se comente, pero confiamos plenamente en el plantel que tiene Universidad Católica, sin duda son los mejores jugadores que hay en el fútbol chileno y hay que asumir la responsabilidad como tal con lo que venga.

"Ahora el trabajo es sumamente importante, estas dos semanas serán importantes para realizar lo que se tenga que realizar, los cambios en el análisis que sea un poquito más global y a fondo y veremos qué pasa. Así que lamentamos mucho la derrota, sin duda nos duele muchísimo, pero sí nos esa lluz, actitud y el juego que tuvimos el segundo tiempo que claramente demuestra el nivel de los jugadores titulares y los que están en banca que pueden marcar diferencia", cerró.