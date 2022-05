Histórico ex jugador de Universidad Católica salió al paso tras la desastroza presentación ante Ñublense en el Campeonato Nacional 2022, asegurando que el Penta campeonato está muy difícil y fustigó el partido que realizó Lucas Melano en la UC.

Jorge Aravena asegura que el campeonato "está bastante complicado" y liquida a Lucas Melano: "No tiene la categoría para jugar en Universidad Católica"

Universidad Católica tuvo un paso en falso por Chillán en el día de ayer, en donde los dirigidos por Rodrigo Valenzuela cayeron vapuleados por 4-0 ante un sólido Ñublense que se subió a la cima del Campeonato Nacional 2022 junto a Unión Española.

En el último partido del interino Valenzuela, el equipo no se encontró nunca en la cancha y se fue al descanso con un contundente 0-3 en contra. Solo la impericia de Ñublense impidió que el resultado no fuera 4-0 y fuese aún mayor, dejando a la UC demasiado relegada en la búsqueda del inédito Penta campeonato cruzado.

Uno que es voz autorizada para hablar de los cruzados y con más de 160 partidos defendiendo la franja en el pecho es Jorge ‘Mortero’ Aravena, quien se sentó a conversar con Bolavip en el pésimo momento que atraviesan los precordilleranos.

“Hay que ser optimista porque lo cierto es que en estos 4-5 meses, el fútbol de Universidad Católica estuvo absolutamente extraviado. Solo un partido que dirigió Valenzuela el equipo jugó realmente bien, el resto fue bastante mediocre en el desempeño del equipo”, comenzó diciendo sin pelos en la lengua.

La UC sufrió la baja de Fernando Zampedri ayer. | Foto: Agencia UNO

Consultado por las opciones que tiene la Católica de conseguir el inédito Penta, Aravena no dudó en decir que “Está bastante complicado, pero en esto también hay que darle el mérito a Ñublense que juega muy bien y hace mucho rato. Viene jugando muy bien el equipo de Jaime García”.

Antes de terminar, eso sí, Aravena no quiso dejar pasar la oportunidad de criticar a Lucas Melano, uno de los fichajes de la UC para esta temporada: “Son jugadores que no tienen la categoría para jugar en la Universidad Católica. Ya en este tiempo mostró o, mejor dicho, no mostró nada para pertenecer a los registros de la Universidad Católica”, cerró.

En la UC, ahora, asumirá Ariel Holan el primer equipo y tendrá su primer desafío este viernes cuando tenga que recibir a Unión La Calera -uno de los colistas del torneo- en la previa al compromiso frente a Flamengo en el Maracaná por Copa Libertadores.