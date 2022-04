Pese a que ganó un importante campeonato para Universidad Católica, el crédito se acabó para Cristián Paulucci y en un club que ha ganado tanto en los últimos años, tantas derrotas hicieron desestabilizarlo hasta que finalmente se comunicó su salida de la UC.

Bolavip habló con el ex jugador cruzado Jorge Coke Contreras el que tiene una opinión muy crítica de lo que se viene para el equipo de la franja, asegurando que no importando el entrenador que llegue, el Campeonato Nacional está prácticamente perdido.

"No sé si viene Guardiola y saca campeón a la UC porque los otros equipos, sobre todo Colo Colo, se les ve bien firme y creo que se piensa en Copa Libertadores para hacer una mejor presentación, pero sinceramente respecto a nuestro torneo, veo difícil quien tome a la Católica logre tener un rendimiento que le alcance para descontar puntos y ser campeón", afirmó.

En ese sentido remata con la siguiente idea: "Yo creo que Católica debiera planificar para un próximo campeonato".

Agregando que "uno hace el análisis y no sé, Católica tiene prácticamente la base de los mismos jugadores con los que fue campeón, los refuerzos no han sido lo que uno esperaba y no sé si un nuevo DT cambie el rumbo".

No sé si era el momento para sacar a Paulucci, hay que ver la interna, uno conociendo el fútbol puede ser que el mensaje ya no le estaba llegando a lo jugadores y eso pasa, no es hacer la cama, a mi me lo preguntan y no, eso no es hacer la cama, es un tema de quizas no tener variantes y en esto las culpas van siempre al técnico, hay que aceptarlo de esa manera