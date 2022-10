El exjugador de la Universidad Católica, Jorge Coke Contreras, entregó su comentario sobre la acción de Ariel Holan con Sebastián Miranda tras el clásico por la Copa Chile. El ex volante fustigó la actitud del argentino.

Jorge Coke Contreras también vivió en la cancha varios clásicos con la camiseta de la Universidad Católica ante la Universidad de Chile. El ex mediocampista cruzado no quedó conforme con la acción temeraria de Ariel Holan con Sebastián Miranda, luego del bullado encuentro por la Copa Chile y salió al cruce del actual estratega de la franja.

Contreras fue directo y no tuvo aspavientos para fustigar lo realizado por Holan, quien intentó aplicarle jineta a Miranda tras el compromiso. Eso también lo advirtió el exjugador de Deportes Concepción y entregó sus conceptos en el diálogo franco con Bolavip.

“Independiente de lo que pase, no es cierto, después de los 90 minutos. Hay que volver al a realidad, que hizo mal uno, que faltó hacer y nada más. Sinceramente, no me parece nada bien", deslizó el Coke.

Además, Contreras siguió con su relato mencionando que "imagínate, nosotros siempre estamos preocupados por el comportamiento de los hinchas, pero qué decimos si después nosotros, los protagonistas del fútbol, nos portamos de esa manera. Claramente, estamos dando malos ejemplos".

Coke Contreras fue directo al hueso y no quedó contento con lo realizado por Holan (Agencia Uno)

Contreras, ahora en su palco como hincha del fútbol, prosiguió con el relato y no dejó nada al azar. El exjugador de la UC fue directo y le cayó con todo a Holan por su comportamiento en El Teniente de Rancagua.

"A mi me molesta como hincha del fútbol que recurramos a sacar ciertas cosas, que no tienen nada que ver con el fútbol para justificar un resultado o hacer ciertas declaraciones que no tienen que ver con el juego mismo. Creo que estuvo muy mal el técnico de Católica", terminó.