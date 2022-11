Alexander Aravena nuevamente entró en la palestra luego de que se revelara la información sobre su posible retorno a Universidad Católica desde Ñublense para la temporada 2023.

No obstante, Jorge Cubillos entregó detalles sobre este tema y cuál podría ser el motivo que harían posible el regreso del joven atacante a la precordillera, el cual se trataría por una eventual partida de un jugador.

"Hubo una petición específica de Ariel Holan en que el club hiciera el intento de "repatriar" a Alexander Aravena, ¿Es efectivo ese dato? Es muy efectivo y nos lleva inferir cosas. La primera información es que no iban a contar con Barticciotto y Aravena, ¿Por qué entonces Holan solicita a Aravena? La primera inferencia que uno puede hacer es que '¿Se irá alguien?'", sostuvo el periodista.

"Hace varias semanas vengo diciendo que la posibilidad de venta que se baraja en Católica es la de Clemente Montes. Por lo tanto, si traes de vuelta a Aravena e insistes con él, ¿Será por qué se va a alguien? Bueno, el indicado de cumplir esa función de hacer caja sería Clemente Montes, pero es época donde se bajaran otros mercados para tener un destino probable y se está trabajando en aquello", agregó.

El delantero podría retornar a la UC para el 2023 | Foto: Agencia UNO

No obstante, el mismo Cubillos afirmó que la situación se complica luego de lo que le habría propuesto el elenco chillanejo al 'Monito' y sobre sus deseos de lo que vendría para él, sobretodo en el plano internacional.

"El tema y se complica todo, y esto lo hemos reporteado de manera cabal. Ñublense cuenta con Alexander Aravena, lo quiere y lo tienen en sus plenes. El técnico Jaime García lo tiene considerado y la primera respuesta que escuchan desde Ñublense es no, pero como hay un acuerdo que tiene que ver con un contrato especial con esa opción de repesca para contar con Alexander Aravena en 2023. Bueno, no hay peor deligencia que no se hace y si Holan lo pidió están trabajando en aquello", explicó el reportero.

"Definido o cerrado no está. El jugador está de por medio, el deseo de él, Copa Sudamericana vs Copa Libertadores y sabiendo que le ofrecieron en Ñublense titularidad absoluta ¿Podrá decir lo mismo el cuerpo técnico de la UC para contar con el futbolista? Hay una conversación de por medio, hay una petición de Holan y eso pudiese inclinarla balanza desde el punto del deseo del jugador, pero entre los equipos no", cerró.