Universidad Católica no pudo seguir avanzando en la Copa Sudamericana, luego de caer ante Audax Italiano por 3 a 2 en el Estadio El Teniente de Rancagua. Pese a que los de Ariel Holan partieron ganando gracias a la anotación de Fernando Zampedri, los de Manuel Fernández pudieron revetir el marcador y llevarse un importante triunfo a La Florida.

Los dirigidos por el DT trasandino dejaron escapar la clasificación a la fase de grupos del torneo continental, uno de los grandes objetivos que se plantearon durante el comienzo de temporada en conjunto con de los Cruzados.

Holan no quedó para nada conforme con la eliminación de la UC | Foto: Captura

Jorge Gómez, más conocido como Pelotazo, en su rol como panelista del programa ESPN FShow Chile realizó un análisis de la derrota cruzada.

"No es el contexto esperado, la llegada de Rovira, traer de vuelta de Aravena era para hacer fuerte a este equipo nuevamente y este equipo que fue exitoso a nivel nacional siendo tetracampeón siempre se le criticó que hiciera algo más en un torneo internacional y yo creo que con esto se cierra ese ciclo, este fue el último baile de una generación", frase del comunicador que llamó la atención de los hinchas de la UC.

Para luego, dejar en claro que "ya no está el Chapa Fuenzalida, ya no está Aued, probablemente va a clasificar a torneos internacionales el próximo año, pero ya no va a ser con el aire de este tetracampeón"

Por último, le pegó un duro palo a Holan por sus polémicos cambios ante los itálicos. "Aravena era de los mejores jugadores y lo saca, pero bueno, el técnico ve otras cosas", sentenció.