Ídolos de la UC rechazan no ganarle a Colo Colo para ayudar a la U: "¿Es el día de los inocentes?"

Universidad Católica se prepara para enfrentar a Colo Colo. Tras la caída ante Unión Española, el conjunto precordillerano intentará volver al triunfo, aunqueello podría ayudar a su clásico rival: Universidad de Chile.

Y es que los azules luchan palmo a palmo el título con los albos, por lo que una victoria en el Estadio Monumental tiene alta significancia. Sin embargo, Tiago Nunes no puede volver a ceder puntos.

La derrota ante los hispanos hace peligrar a los precordilleranos en la búsqueda de un cupo para Copa Libertadores. Por ello, dos históricos del club llaman a conseguir los tres puntos sí o sí en Macul en conversación con BOLAVIP CHILE.

Uno de ellos, Osvaldo Hurtado. El recordado delantero comenzó señalando: “¿Es 28 de diciembre? ¿Día de los inocentes? Menos después del partido del fin de semana. Con mayor razón, hay que buscar rehabilitarse bien de la derrota”.

En dicha línea, destacó: “Es un partido atrayente para cualquier jugador. Sobre todo como está el ambiente del estadio. Es un espejismo ver a la U y a Colo Colo jugando al estadio lleno”.

Para Arica, la señal de Tiago Nunes es clara. “La salida de Zampedri (ante UE) era para que no le sacaran amarilla y quedara fuera o lo expulsaran. Hizo cambios para eso, para proteger a los jugadores de este partido”, completó.

Universidad Católica deberá vencer a Colo Colo para seguir en puestos de Copa Libertadores.

Hay que sumar ante Colo Colo

Tras ello, Jorge Aravena ratificó lo expuesto por Arica Hurtado. Las palabras de Mortero fueron escuetas: para él no hay otra opción que conseguir los tres puntos en Macul. No importa qué pueda significar dicho triunfo.

“Hay que ganar. No puedes pensar en no ganar, tienes que hacerlo sí o sí. Definitivamente, no hay excusas”, lanzó.

Cuándo juega la UC

El duelo entre Colo Colo y la UC se disputará este jueves 3 de octubre. Será desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental.