El ex delantero de Universidad Católica se refirió al juego actual del equipo de Ariel Holan y lo ejemplicó con el de Universidad de Chile y el de Colo Colo.

Universidad Católica ya alista su compromiso para enfrentar a O'Higgins por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2022. La escuadra universitaria debe obtener los tres puntos como sea para poder lograr instalarse en puestos de Copa Sudamericana y respirar un poco en la tabla de posiciones.

Sin embargo, el juego de la UC ha sido irregular y eso ha permitido que hoy esté muy afuera de aquella imagen que mostró en años anteriores, donde dominó el fútbol chileno y que alcanzó un histórico tetracampeonato.

En esa línea, es que José Luis Villanueva analizó en Pauta de Juego como ha ido involucionando la UC en cuanto a su fútbol y aseguró que no tiene los jugadores para volver a tener ese estilo.

"Está lejos, futbolísticamente Católica no está mostrando... se alejó tanto del fútbol moderno que tenía. Ahora, es increíble como en el fútbol y en la vida en general, nada está asegurado. Vas logrando cosas, pero te dejaste estar un poquitito y se te acabó", comenzó diciendo Joselo.

"No lo pueden encontrar, no tiene los jugadores para hacerlo y están fuera más que de posición, de esa conexión que necesita y de esa zona dulce. De esa que dices 'ya, sale todo e igual va a resultar para lograrlo ganar'", agregó.

La UC está en la décima posición del torneo | Foto: Agencia UNO

Y en eso, apunta a la labor de Ariel Holan y donde ya el discurso de la falta tiempo para imponer su sello caducó.

"Hoy se ve lejana esa opción y ahí esta el trabajo que tiene hacer Holan y que no ha logrado en este tiempo. El medio completo dejó de pensar que al equipo le falta tiempo y le falta encontrar el equilibrio o la forma futbolística de como se compite hoy. Católica está jugado un fútbol que no le permite competir", explicó el ex delantero.

Finalmente, comparó el juego de la UC con el de Universidad de Chile y Colo Colo y sostuvo que "es un fútbol mucho más cercano al de la U que al de Colo Colo por ejemplo, en cuanto a la forma, porque Católica podía perder cuando estaba con Holan o con Quinteros, pero jugaba de una forma, algo marcado y claro. Eso lo acercaba más a ganar que a perder, hoy Católica no tiene ese juego", cerró.