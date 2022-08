El ex delantero de Universidad Católica apuntó hacia la difícil situación que está atravesando el equipo de Ariel Holan y afirmó que es muy poco para lo hizo durante los años anteriores.

Universidad Católica viene de igualar ante Everton de Viña del Mar y desaprovechó la chance de obtener los tres puntos que la acercaran a puestos de Copa Sudamericana, más aún cuando el cuadro ruletero jugó desde los 37 minutos con un hombre menos.

En cuanto al irregular presente de la UC durante esta temporada, José Luis Villanueva comentó lo que ha mostrado el equipo de Ariel Holan y aseguró que ha sido muy pobre el nivel luego de haber conseguido el tetracampeonato.

“Encuentro que es muy poco para el único equipo que ha ganado cuatro años seguidos un torneo. Creo que es muy poco, ninguno ganó cuatro años seguidos, Colo Colo ganó dos años seguidos. En cuatro años seguidos no se te puede desarmar en un año a que tu opción sea clasificar a Copa Sudamericana”, dijo el ex delantero cruzado en Pauta de Juego.

“Yo creo que faltó evaluar mejor la situación, tal vez sopesar todo y decir ‘¿Sabes qué? Así como estamos no los alcanzará’. Llámelo humildad o para decir lo que hicieron hace mucho tiempo, si esto no es algo que se le pueda achacar como constante, sino que fue decir ‘con esto nos va alcanzar’", agregó.

Los Cruzados no logran despegar en el torneo e igualaron ante Everton | Foto: Agencia UNO

En esa línea, es que concluyó que algunos refuerzos no tuvieron el nivel esperado, tanto en refuerzos, jugadores actuales y también de algunos valores jóvenes.

"Rendimientos de jugadores que no funcionaron y que los refuerzos que nos dijo el Tati aquí que iban a ser los jugadores jóvenes no funcionaron y no tuvieron el tiempo tampoco para jugar”, cerró.