Universidad Católica afina sus últimos detalles para lo que será el duelo de vuelta por los cuartos de final por Copa Chile, en donde los Cruzados deberán revertir la llave ante Universidad de Chile tras caer por la cuenta mínima en su primer encuentro en el Estadio Santa Laura.

En esta jornada, el capitán del conjunto de la Franja, José Pedro Fuenzalida conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y tuvo palabras para lo que será el segundo partido de la serie ante los Azules, en donde confesó que la Copa Chile es su principal objetivo en lo que resta de temporada.

“Dentro de los desafíos que nos planteamos este año, está la Copa Chile, es algo que nosotros queremos, llegar a la final, para eso primero hay que ganar esta llave, vamos perdiendo 1-0 y mañana tenemos el partido de vuelta. Es muy importante para nosotros, porque el cupo de la copa te mete en Libertadores”, comenzó indicando Fuenzalida.

Además, el ‘Chapa’ reflejó sus sensaciones de lo que fue el partido de ida, en donde destacó el gran partido de su rival, comentó que la cancha del Santa Laura no fue el de lo mejor para que su equipo pudiera hacer su juego y avisa que la llave aún esta muy abierta.

Fuenzalida quiere disfrutar al máximo sus últimos clásicos | Foto: Agencia Uno

"Fue un partido complicado, no pudimos encontrar nuestro juego y no generamos muchas situaciones. El rival hizo un buen partido, pero el resultado deja la lleva muy abierta. En el Santa Laura, con una cancha en malas condiciones, no pudimos hacer nuestro juego y el rival nos propuso otra intensidad”, explicó ante los medios.

Finalmente, Fuenzalida comentó lo que significa tener que afrontar estos últimos clásicos con la casaquilla de la Universidad Católica, en donde esta semana disputará dos de estos importantes duelos, algo con lo que desea deleitarse al máximo en estos importantes duelos.

“Estoy disfrutando estos clásicos lo que más se puede, con la responsabilidad y las ganas de lograr los resultados, pero sin dejar de lado que son los últimos y los quiero disfrutar”, cerró.