José Pedro Fuenzalida emocionado en su adiós de Universidad Católica: "Me voy muy contento por esta carrera, logré mi sueño que era jugar en la UC"

Universidad Católica y Audax Italiano jugaron en el estadio Santa Laura por la fecha 29 y pese a que fue un partido muy disputado y con ocasiones para los dos equipos, el marcador terminó 0-0.

Este encuentro marcó la despedida de José Pedro Fuenzalida de la UC ante su público, y una vez finalizado el encuentro, recibió el aplauso y admiración del público presente.

"Me voy muy contento por esta carrera, logré mi sueño que era jugar en la UC, ganar títulos y ni pensar lo que pasaría después. Me despedí de un club del que estoy 100% identificado, me esforcé para devolver la mano y sentí todo el cariño de la gente", aseguró en conversación con TNT.

Agregando que "logré identificación con la gente, crecí con mi familia y siento que fue algo muy lindo. Me reconocieron mi esfuerzo, eso me invitó a nunca rendirme, a tener disciplina del trabajo y por eso logré estas cosas".

La última camiseta del Chapa Fuenzalida (TNT)

El Chapa recordó un punto de despegue en su carrera. "El 2016 acá agarré mucha confianza, me tocó la suerte de hacer el gol del título y tuve impulso para lo que fue estos últimos años", indicó.

Fuenzalida reconoce que "logré muchas cosas, la carrera fue mejor de lo que soñé por lo que solo me queda agradecer".

Respecto a su partida, aclara que "es algo que vengo pensando hace más de un año, de dejar esta camiseta y ahora es un buen momento. Me mantengo vigente, he jugado este año, lo dejé todo y es momento de que a otros le toque esta responsabilidad".