El capitán de la UC no le toma importancia a las declaraciones y solo se enfocan en hacer bien las cosas ante Everton.

José Pedro Fuenzalida no pierde el foco tras dichos desde Everton: "No nos afecta, estamos preocupados de nosotros"

Universidad Católica continúa preparando su crucial duelo ante Everton por la Feha 34. Los dirigidos por Cristián Paulucci están a un paso de conseguir algo histórico en el club y eso es el tetracampeonato, pero para eso deben sumar como mínimo un empate ante los ruleteros en Viña del Mar.

Este miércoles atendió a los medios de prensa tras el entrenamiento, el capitán José Pedro Fuenzalida. El Chapa fue interrogado por varios temas y uno de ellos fue por las declaraciones que han venido desde la quinta región, precisamente desde el portero Franco Torgnascioli, en que dijo que saldrán con el "cuchillo entre los dientes" ante los cruzados.

"Lo que digan o piensen desde los otros lados, la verdad que no nos afecta y no nos importa. Estamos preocupados de nosotros, de enfocarnos bien en este partido, de los que serán los 90 minutos, en lo que nos puede proponer un equipo como Everton", declaró el ex seleccionado nacional.

Al referente cruzado solo le importa continuar entregando la misma postura que han venido trayendo a estas instancias, pues cree que serán la fórmula para cumplir el tan anhelado objetivo para jugar contra un cuadro ruletero que seguro saldrá a proponer. "Más allá de lo que se juegue o no, es un equipo que saldrá a ganar y que querrán hacer un partido importante", agregó.

"Está en nosotros prepararnos bien y enforcarnos. Nuestro compromiso como equipo de hacer nuestro fútbol, de seguir demostrando lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo y obviamente, si las cosas salen bien, vamos a lograr el objetivo. Más allá de lo que hagan ellos, lo más importante es lo que demostremos este sábado si es que queremos lograr este objetivo", sentenció el lateral.