En esta jornada, el volante de la Universidad Católica, Juan Leiva se sentó en la sala de conferencia de San Carlos de Apoquindo y dialogó junto a los medios de comunicación sobre el presente de los Cruzados.

El mediocampista fue consultado al encuentro que tendrán que afrontar este fin de semana, en donde reciben en San Carlos de Apoquindo a una de las revelaciones de este inicio de torneo, Curico Unido.

“Curicó juega muy bien, los hemos analizado, pero nos preocupamos más de nosotros. Tenemos que ser ofensivos, dueños del control del balón y tratar de ser protagonistas para dejar los tres puntos en casa”, comento el volante de la Franja.

El mediocampista de los Cruzados se refirió al buen presente que ha tenido en este inicio de 2022, en donde ha partido de titular en ambos partidos del campeonato nacional.

“Siempre he querido sumar minutos. me siento cada vez más cómodo y con muchas ganas de jugar y aportar al equipo. Fue complejo al principio. Venía de dos años de jugar todos los partidos y acá me tocó jugar menos. Pero también es parte de un plantel más competitivo y que viene siendo campeón hace varios años”, indicó Leiva.

Finalmente, el ex jugador de Unión La Calera se refirió a la posibilidad que tuvo de partir del club antes de iniciar el campeonato y de que Leiva quería partir de los Cruzados por no sumar minutos, situación que el jugador aclaró en conferencia.

“Todo eso fue falso, nunca pedí irme de Católica. Sí hubo una opción de Brasil, pero no fue algo concreto para el club. Estoy muy contento acá y nunca he querido irme”, cerró el mediocampista de los Cruzados.

Juan Leiva y el conjunto de San Carlos de Apoquindo se enfocan en lo que será su encuentro este domingo 20 de febrero, en donde reciben a Curicó Unido a partir de las 20:30 horas.