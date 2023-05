El ex jugador de Universidad Católica se fue en picada con el ex seleccionado nacional por su poco compromiso con el equipo dirigido por Ariel Holan.

Universidad Católica no está pasando por el mejor momento a nivel futbolístico y las críticas no se han llegado a esperar. Es que Ariel Holan y también el nivel de algunos jugadores tienen con preocupación a los hinchas cruzados, y en particular el de Mauricio Isla.

Es que el ex seleccionado nacional le ha dado dolores de cabeza a los fanáticos de la UC con algunas situaciones que se han vivido afuera de la cancha, sobre todo en la última, cuando Isla realizó un viaje a Colombia junto a amigos mientras la Franja jugaba el Clásico Universitario ante Universidad de Chile.



ver también ¡Bombazo! Aseguran que Dituro busca salir de la UC

Por aquello, es que Juvenal Olmos se fue en picada con el lateral y a pesar que lo destaca como un gran futbolista, también afirmó que su actual momento dentro de la cancha no está de lo mejor.

"Yo he sido bien duro con la crítica o el análisis para la gente de la Católica, yo digo de lo de Mauricio Isla lo mismo. Es un gran jugador, tuvo un pasado maravilloso con nuestra selección, pero el presente es bajísimo. Más allá que salga el presidente del club abalando este permiso", dijo el ex DT de la UC en Todos Somos Técnicos.

El Huaso está en un momento que no es de lo mejor en la UC | Foto: Photosport

"Yo pregunto ¿Si tu equipo está mal? ¿Si tu entrenador no le da todavía con la táctica y la estrategia? ¿Si estás jugando un Clásico Universitario? ¿Sabes qué? Yo dejo todo lo que tengo que hacer afuera y me voy con mi equipo a Concepción, yo no puedo irme para afuera. Es más, me voy para afuera, me dieron permiso, pero no me saco una foto. Entonces, para mí Isla le está tocando la oreja a alguien en la UC", agregó.



ver también Isla le da un nuevo dolor de cabeza a Holan en la UC

Por último, Olmos complementó con que "no sé si para salir, pero tiene un malestar, porque hizo todo lo que no se hace. Incluso, repito, si él tuvo autorización para salir del país, hágalo, pero no saques un foto a la misma hora del partido contra el rival histórico que tiene la Católica haciendo vida social", cerró.